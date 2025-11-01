Napoli-Como 0-0 dopo 45′: Milinkovic-Savic para un rigore a Morata. Si fanno male Kempf e Gilmour
01/11/2025 | 18:50:57
Il Como gioca con coraggio al Maradona, ma il primo tempo si chiude 0-0 con un infortunio per parte. Infortunio per Kempf dopo 8 minuti con Diego Carlos che entra al suo posto. Al 25′ viene assegnato un calcio di rigore per il Como per fallo di Milinkovic su Morata, ma lo spagnolo si fa ipnotizzare dal dischetto. Al 37′ un problema muscolare costringe Gilmour a lasciare il campo, al suo posto dentro Elmas.
foto x lega serie a