TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Napoli-Chelsea, le formazioni ufficiali

28/01/2026 | 19:55:07

article-post

Alle 21, il Napoli si gioca tutto per la qualificazione al turno successivo di Champions. La sfida interna contro il Chelsea.
Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Højlund. All. Conte.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, James, Fofana, Cucurella; Santos, Caicedo; Estevao, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Rosenior.
Foto: sito Napoli