Napoli-Chelsea, le formazioni ufficiali
28/01/2026 | 19:55:07
Alle 21, il Napoli si gioca tutto per la qualificazione al turno successivo di Champions. La sfida interna contro il Chelsea.
Queste le formazioni ufficiali:
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Højlund. All. Conte.
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, James, Fofana, Cucurella; Santos, Caicedo; Estevao, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Rosenior.
Foto: sito Napoli