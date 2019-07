Napoli, che scoperta! Gaetano è un leone in mezzo al campo

Ieri a Dimaro è andata in scena la seconda amichevole del Napoli di Ancelotti, la prima di Kostas Manolas. Un Napoli a valanga sul Feralpisalò, il nuovo acquisto greco firma l’1-0, il risultato rimane invariato fino alla fine del primo tempo. Nella ripresa in gol Tonelli, doppietta di Verdi e a cinque minuti dalla fine gonfia la rete anche Gennaro Tutino. Aria gioiosa anche a bordocampo, dove un sorridente Aurelio De Laurentiis assiste al match con la dirigenza partenopea. Gli azzurri vincono e convincono, parte titolare anche il nuovo acquisto Giovanni Di Lorenzo che viene sostituito al 46’ da Malcuit. Segnali importanti rilevati anche dal giovane Gianluca Gaetano, classe 2000 di proprietà dei napoletani, moltissime giocate eleganti e lanci di qualità, un piacere vederlo giocare, infatti Carlo Ancelotti gli affida il centrocampo per tutti i 90 minuti. Belle le parole del mister a fine partita che lo elogia descrivendolo un “giovane interessante”, il Napoli sta valutando se mandarlo in prestito o tenerlo in prima squadra. Il giovane trequartista ha fatto tutte le trafile delle giovanili partenopee dal 2011 ed ha esordito da professionista lo scorso 13 gennaio in Coppa Italia contro il Sassuolo, vanta due presenze nell’under -17 e due nell’under -19. Gaetano in prestito farebbe comodo a molte squadre, ma gli restano ancora delle amichevoli da giocare per convincere ADL e Ancelotti a dargli sempre più fiducia.

Foto: Twitter Napoli