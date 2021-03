Più Napoli che Milan ma a San Siro termina 0-0 il primo tempo

Finisce senza gol il primo tempo tra Milan e Napoli, posticipo che chiude la 27a giornata di Serie A. Una partita non bellissima, ritmi blandi e poche occasioni da una parte e dall’altra anche se il Napoli si è fatto preferire leggermente ai rossoneri.

Le uniche occasioni degne di nota sono di marca napoletana, create entrambe dal centrocampista polacco Zielinski. Il napoletano al 16′ aggancia un cross in area e prende la mira verso la destra ma Donnarumma con ottimi riflessi interviene e sventa il pericolo.

Alla mezz’ora ancora Zielinski arriva per primo su un pallone lento in area e va al tiro. La conclusione però non è precisa ed esce. Al 41′, altro tentativo del Napoli con un destro da fuori di Mertens che però si spegne a lato senza impensierire Donnarumma.

Meglio il Napoli del Milan sicuramente in questi 45 minuti che si chiudono 0-0.

Foto: Twitter Napoli