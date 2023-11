Napoli, campione e -10 dalla vetta: mai così male dal 1994/95

“Vedi Empoli e poi…vai”. Si infrangono malamente contro i toscani i sogni costruiti dal Napoli stellare ammirata lo scorso anno. Queste ore potrebbero essere le ultime di Rudi Garcia sulla panchina partenopea, dopo la débâcle casalinga di ieri con i toscani, decisamente il fondo più basso toccato dal francese da quando si è seduto al posto di Luciano Spalletti. L’ex allenatore della Roma è riuscito inoltre a stabilire un record negativo: l’attuale squadra con il tricolore sul petto si trova a 10 lunghezze di distanza dalla compagine che guida la classifica, ovvero l’Inter. Era dalla stagione 1994/95 che la formazione campione in carica non aveva così tanti punti dalla vetta dopo 12 giornate, in quell’anno fu il Milan che, dopo il terzo scudetto consecutivo conquistato, dopo una dozzina di partite si trovò lontano 10 punti dal Parma, a quota 27. Negli ultimi 3 anni solo l’Inter è riuscita a combattersi il titolo fino all’ultima giornata, nell’anno del trionfo rossonero a Reggio Emilia, mentre lo stesso Diavolo l’anno scorso e il Napoli quest’anno hanno quasi abdicato in anticipo, lasciando la lotta per il titolo alle rivali. Il record negativo costerà molto a Garcia, con Tudor in pole per sostituirlo, ma fa sorridere i tifosi della Juventus, o perlomeno quelli amanti dei numeri e della scaramanzia: la stagione 1994/95 culminò con la vittoria del tricolore da parte della formazione bianconera. Chissà che questo non possa essere un’iniezione di fiducia per la Vecchia Signora, in vista anche della sfida scudetto con l’Inter al rientro dalla sosta.

Foto: Twitter Garcia