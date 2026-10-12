Napoli, cambio nella lista Champions: Giovane sostituisce Favasuli

12/10/2026 | 15:31:43

Cambio dell’ultima ora in casa Napoli. A causa dell’infortunio patito da Costantino Favasuli in Under 21, per cui ha riportato una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra che lo terrà fuori fino a fine novembre, Massimiliano Allegri ha deciso di inserire nella lista UEFA Giovane. Il brasiliano è fresco di assist per il gol del 3-0 di De Bruyne che ha chiuso i conti contro il Frosinone.

Foto: X Napoli