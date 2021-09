Napoli-Cagliari, non c’è spazio per la nostalgia

Stasera alle 20:45 andrà in scena Napoli-Cagliari, sfida valida per la sesta giornata di Serie A. I partenopei, reduci da cinque vittorie di fila, tenteranno di abbattere l’ostacolo rossoblù per volare nuovamente in solitaria in testa alla classifica. Mentre i sardi, dopo la sconfitta interna contro l’Empoli, giocheranno col sangue agli occhi: l’obiettivo è tornare in Sardegna con almeno un punto. La salvezza, così come lo scudetto, passa anche da gara come questa.

Ma Napoli-Cagliari non è una partita qualsiasi, perché stasera al Maradona tornerà di scena un certo Walter Mazzarri, uno dei protagonisti della rinascita partenopea. Uno di quelli che, pur essendo toscano, ha dimostrato in passato di avere il sangue azzurro. Il tecnico di San Vincenzo, infatti, durante la sua esperienza all’ombra del Vesuvio, ha incarnato in pieno la fame di grande calcio della piazza napoletana, riuscendo con sforzi sovraumani a riportare la squadra nell’Europa che conta. E adesso? E adesso tornerà a Fuorigrotta da avversario, con quel nodo in gola e con quell’emozione che, si sa, può fare brutti scherzi, in un senso o nell’altro.

Al suo cospetto, però, Mazzarri troverà un altro toscano, Luciano Spalletti. Uno che dal dal primo giorno a Castel Volturno ha cercato di intrufolarsi nel cuore dei napoletani. Uno che, in queste prime settimane di calcio giocato, sta ottenendo risultati incredibili, risvegliando i tifosi azzurri dal torpore post Napoli-Verona. Lo scudetto, adesso, sembrerebbe essere una reale possibilità più che un sogno. Vincere stasera avrebbe un significato cruciale in tal senso.

E allora, stasera spazio per la nostalgia non ce ne sarà. Il Napoli per la testa della classifica, il Cagliari per provare a risalire.

Foto: Twitter Juventus