Napoli-Cagliari, le ultimissime sulle probabili formazioni

Un altro match importante della quinta giornata di Serie A sarà Napoli-Cagliari. Ancelotti dovrebbe conferma il 4-4-2 con qualche variazione rispetto a Lecce: Meret in porta, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui nella linea difensiva; Allan e Zielinski in mezzo al campo con Callejon e Insigne sugli esterni; Lozano (in ballottaggio con Llorente) e Mertens in attacco. Maran dovrebbe rispondere con il consueto 4-3-1-2 con Olsen tra i pali, Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli e Pellegrini nel pacchetto arretrato; Nandez, Rog e Ionita a centrocampo con Castro alle spalle del tandem Joao Pedro-Simeone. Appuntamento alle 21:00. A seguire le probabili formazioni:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Rog, Ionita; Castro; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran.

Foto: fourfourtwo