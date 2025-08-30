Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali
30/08/2025 | 20:02:14
Sfida importante per il Napoli di Conte, pronto ad accogliere il Cagliari di Pisacane dopo il successo contro il Sassuolo alla prima giornata. I partenopei fanno il loro esordio al Maradona. Queste le scelte dei due allenatori: Napoli (4-1-4-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola, Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Lucca. All. Conte. Cagliari (5-3-1-1): Caprile,Palestra, Zappa, Mina, Luperto, Obert, Deiola, Prati, Adopo, Folorunsho, Esposito. All. Pisacane.
Foto Instagram Napoli