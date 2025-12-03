Napoli-Cagliari, le curiosità: l’ultimo gol dei sardi ai partenopei risale al 2024
03/12/2025 | 11:38:01
Alle 18 il match di Coppa Italia tra Napoli e Cagliari.
Ecco alcune curiosità:
-I precedenti tra le due squadre a Napoli sono 46: 29 vittorie campane, 12 pareggi e 5 vittorie sarde.
-Sono 3 i precedenti a Napoli in Coppa: 2 vittorie del Napoli e 1 pareggio.
-La squadra che vincerà il match incontrerà una tra Fiorentina e Como.
-L’ultimo gol dei sardi contro il Napoli è stato segnato da Luvumbo Zito, il 25 febbraio 2024.
-Questa sarà la 76° partecipazione del Napoli alla competizione.
-Tra Antonio Conte e Fabio Pisacane sarà il secondo confronto ufficiale dopo la gara di campionato dello scorso agosto.
Foto: Instagram Napoli