Napoli-Cagliari, le curiosità: l’ultimo gol dei sardi ai partenopei risale al 2024

03/12/2025 | 11:38:01

Alle 18 il match di Coppa Italia tra Napoli e Cagliari.

Ecco alcune curiosità:

-I precedenti tra le due squadre a Napoli sono 46: 29 vittorie campane, 12 pareggi e 5 vittorie sarde.

-Sono 3 i precedenti a Napoli in Coppa: 2 vittorie del Napoli e 1 pareggio.

-La squadra che vincerà il match incontrerà una tra Fiorentina e Como.

-L’ultimo gol dei sardi contro il Napoli è stato segnato da Luvumbo Zito, il 25 febbraio 2024.

-Questa sarà la 76° partecipazione del Napoli alla competizione.

-Tra Antonio Conte e Fabio Pisacane sarà il secondo confronto ufficiale dopo la gara di campionato dello scorso agosto.

Foto: Instagram Napoli