Napoli-Cagliari, i convocati di Pisacane
29/08/2025 | 19:33:00
Il Cagliari di Pisacane nella tana di Conte e del San Paolo. A poche ore dalla delicata sfida contro il Napoli, il tecnico dei sardi ha diramato la lista dei convocati per la partita in programma domani sera alle 20:45. Questi i convocati:
Portieri: Caprile, Ciocci, Sarno
Difensori: Idrissi, Luperto, Di Pardo, Mina, Zappa, Obert
Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Deiola, Prati, Cavuoti, Folorunsho, Rog, Palestra
Attaccanti: Kilicsoy, Felici, Borrelli, Luvumbo, Esposito
Foto: instagram Pisacane