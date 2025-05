Napoli-Cagliari e Como-Inter saranno giocate venerdì prossimo

19/05/2025 | 11:23:57

La Lega ha ormai deciso di far giocare Napoli-Cagliari e Como-Inter venerdì 23 maggio. Proprio ieri c’era questo tipo di orientamento, adesso si viaggia verso quel tipo di decisione, in modo da consentire all’Inter si preparare con una settimana abbondante di anticipo la finale Champions contro il Paris Saint-Germain. E in modo da avere margini di maniera per un eventuale, oggi poco probabile, spareggio.