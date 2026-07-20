Napoli, Buongiorno costretto ad operarsi al ginocchio. La nota

20/07/2026 | 19:27:20

Grana in casa Napoli che perderà per tutta la parte di preparazione il difensore Alessandro Buongiorno che sarà costretto ad operarsi al ginocchio.

La nota: “Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi a un consulto medico specialistico a Barcellona, che ha evidenziato la necessità di intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore azzurro si opererà nei prossimi giorni. In bocca al lupo, Ale!”.

Foto: sito Napoli