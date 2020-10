Napoli, buone notizie per Gattuso: rientrano Elmas e Zielinski

In vista della gara di giovedì in Europa League, questa mattina il Napoli si è allenata al Training Center per preparare la gara contro la Real Sociedad. Per Gattuso arrivano buone notizie dall’infermeria con il rientro di Elmas e Zielinski. Questa la nota del club azzurro: “Elmas e Zielinski sono tornati ad allenarsi. I due centrocampisti, dopo aver completato l’iter di visite presso la Clinica Pineta Grande con il Dottor Elpidio Pezzella e con il supporto del Dottor Di Paco della Casa di Cura San Rossore di Pisa, hanno ripreso gli allenamenti svolgendo parte del lavoro individuale e parte con il gruppo.”

Foto: sito Napoli