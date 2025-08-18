Napoli, brutte notizie dall’infermeria: lesione di alto grado per Lukaku

18/08/2025 | 12:55:31

Arrivano pessime notizie dall’infermeria del Napoli: lesione di alto grado per Romelu Lukaku. Il report medico del club partenopeo: “In seguito all’infortunio rimediato nel match contro l’Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica”. Confermate dunque le impressioni degli ultimi giorni. Un brutto colpo per il tecnico Antonio Conte che, ad ogni modo, potrà contare su Lorenzo Lucca in vista della prima giornata di Serie A contro il Sassuolo.

Foto: Instagram Serie A

