Napoli-Brest, le formazioni ufficiali

03/08/2025 | 18:29:55

Il Napoli di Conte torna in campo per una nuova amichevole, oggi è tempo di sfidare il Brest per i campani freschi campioni d’Italia. Le formazioni di Napoli-Brest:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, Raspadori; Neres, Lucca, Lang. All. Conte.

BREST (4-3-3): Coudert; Locko, Diaz, Chardonnet, Lala; Lees-Melou, Magnetti, Camara; Doumbia, Ajorque, Del Castillo. All. Roy

Foto: Instagram Napoli