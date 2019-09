Napoli-Brescia, le ultimissime sulle probabili formazioni

Alle 12:30 di domani si disputerà il lunch match della sesta giornata, Napoli-Brescia. Ancelotti dovrebbe disporsi con il 4-4-2 con Meret tra i pali, Hysaj, Manolas, Luperto (al posto dello squalificato Koulibaly) e Ghoulam nella linea difensiva; Zielinski e Fabian Ruiz in mezzo al campo con Callejon e Insigne sugli esterni; in attacco la coppia composta da Llorente e Mertens. Corini molto probabilmente risponderà con il 4-3-1-2: Joronen in porta, Sabelli, Cistana, Chancellor e Martella nella linea difensiva; Bisoli, Tonali e Dessena a centrocampo con Romulo alle spalle di Balotelli e Donnarumma. Appuntamento al “San Paolo”. A seguire le probabili formazioni:

Napoli (4-4-2) Meret; Hysaj, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Llorente, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

Brescia (4-3-1-2) Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, Donnarumma. Allenatore: Corini.

Foto: fourfourtwo