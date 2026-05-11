Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali
11/05/2026 | 20:01:47
Si chiude la terz’ultima giornata di serie A con la gara tra Napoli e Bologna. Le formazioni ufficiali:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Giovane, Alisson Santos; Hojlund Allenatore: Antonio Conte.
BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Pobega, Bernardeschi; Castro Allenatore: Vincenzo Italiano.
Foto: sito Napoli