Napoli-Bodo/Glimt, le formazioni ufficiali
20/10/2026 | 19:50:05
Il Napoli di Massimiliano Allegri, reduce da due sconfitte di fila, non può più sbagliare e ricerca la vittoria in Champions League contro i norvegesi del Bodo/Glimt. Calcio d’inizio alle 21:00.
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Noa Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri.
BODO/GLIMT (4-3-3): Halkin; Sjovold, Gundersen, Biortfut, Bjorkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge. Allenatore: Knutsen.
Foto: Instagram De Bruyne