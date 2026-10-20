TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Napoli-Bodo/Glimt, le formazioni ufficiali

20/10/2026 | 19:50:05

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il Napoli di Massimiliano Allegri, reduce da due sconfitte di fila, non può più sbagliare e ricerca la vittoria in Champions League contro i norvegesi del Bodo/Glimt. Calcio d’inizio alle 21:00.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Noa Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri.

BODO/GLIMT (4-3-3): Halkin; Sjovold, Gundersen, Biortfut, Bjorkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge. Allenatore: Knutsen.

Foto: Instagram De Bruyne