Napoli, bilancio record e ritorno all’utile: fatturato da 384 milioni, ma crescono anche i debiti

16/11/2026 | 15:22:22

Il Napoli torna a chiudere un bilancio in positivo e raggiunge il fatturato più alto della propria storia. L’esercizio al 30 giugno 2026 si è concluso con un utile netto di 2,18 milioni di euro, in netta controtendenza rispetto alla perdita di 21,38 milioni registrata nella stagione precedente. Un risultato importante per il club di Aurelio De Laurentiis, che ha beneficiato del ritorno in Champions League, delle cessioni sul mercato e di nuove entrate commerciali. Il valore della produzione ha raggiunto quota 384,3 milioni di euro, superando il precedente primato di 359,2 milioni, stabilito nell’annata del terzo scudetto. A incidere maggiormente sono stati i diritti televisivi, arrivati a 133 milioni, e le plusvalenze, che hanno generato 102,7 milioni. Tra queste spicca la cessione di Victor Osimhen, dalla quale il club ha ricavato 73,2 milioni di euro. Un contributo significativo è arrivato anche dalla crescita delle attività commerciali. Gli introiti complessivi legati a stadio, sponsorizzazioni e merchandising hanno raggiunto 109,7 milioni, confermando il percorso di sviluppo intrapreso dalla società negli ultimi anni. Da segnalare anche i 19,3 milioni legati alla vicenda giudiziaria con IMG, che hanno contribuito al risultato finale. Non mancano, tuttavia, le voci da tenere sotto osservazione. I costi della produzione sono saliti a 373,3 milioni di euro, con un aumento rispetto ai 315,5 milioni dell’esercizio precedente. In crescita anche i debiti complessivi, arrivati a circa 353 milioni, di cui 263 milioni legati al calciomercato. Il patrimonio netto resta comunque positivo, attestandosi intorno ai 192,4 milioni di euro, mentre le disponibilità liquide ammontano a 172,9 milioni. Il Napoli presenta dunque conti in ripresa e ricavi mai raggiunti prima, ma dovrà continuare a gestire con attenzione l’aumento dei costi e l’esposizione legata alle operazioni di mercato.

Foto: instagram Napoli