Napoli, battuto l’Olympiacos 2-1. Da valutare Lukaku
14/08/2025 | 20:16:12
Il Napoli batte 2-1 l’Olympiacos nell’ultimo test amichevole del ritiro di Castel di Sangro. Azzurri in vantaggio al 16′ grazie ad un’azione personale di Matteo Politano. Alla mezz’ora arriva una tegola con Romelu Lukaku che subisce un infortunio alla coscia sinistra.Nella ripresa si inizia con il quarto gol in precampionato di Lorenzo Lucca che raddoppia per gli azzurri. Nel finale arriva la rete della bandiera dei greci con Milinkovic-Savic. Finisce 2-1 per gli azzurri che devono valutare or a Lukaku
Foto: sito Napoli