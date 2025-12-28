Napoli, basta un tempo con super Hojlund (doppietta): 2-0 a Cremona

È terminata con una vittoria partenopea la partita tra Cremonese e Napoli. Gli azzurri si sono dimostrati subito pericolosi, mettendo immediatamente in difficoltà i padroni di casa e trovando il gol del vantaggio al 13’ del primo tempo con Højlund. Gli ospiti hanno continuato ad attaccare e a creare occasioni per tutto il resto del primo tempo, ciò ha permesso a Højlund di insaccare nuovamente il pallone in fondo alla rete al 45’+1, realizzando così una doppietta e raddoppiando il vantaggio sugli avversari. Nel secondo tempo la partita non cambia: i padroni di casa faticano a imporsi sul Napoli, che invece continua a creare occasioni senza però riuscire a concretizzarle, chiudendo così la gara sul 2-0.

Foto: sito Napoli