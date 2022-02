Napoli-Barcellona, il “Maradona” è già sold-out al 50%. Pronta la vendita di altri 13.000 tagliandi

C’è grandissima attesa a Napoli del ritorno dei playoff di Europa League contro il Barcellona. I tifosi hanno risposto alla grande, facendo registrare il tutto esaurito al “Maradona” per la gara di giovedì 24 febbraio alle 21. Il sold-out è stato ufficializzato dal sito della TicketOne, a cui è demandata la vendita on line dei biglietti per il match.

E non è finita qui, visto che il Governo ha riportato al 75% la capienza degli impianti sportivi italiani fin da questo fine settimana. Dunque, a partire da lunedì, ci saranno altri 13.500 posti da riempire sugli spalti di Fuorigrotta, che presumibilmente saranno polverizzati in poco tempo. Al di là del maxi incasso, a beneficiare del record stagionale di presenze saranno in primis i giocatori, che sarebbero ovviamente avvantaggiati dalla calorosa carica del loro pubblico nella sfida ai blaugrana.

Foto: Twitter Napoli