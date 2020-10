Napoli, Bakayoko freme: «Vorrei esserci contro l’Atalanta. Scudetto? Non è il momento di parlarne»

Tiemoué Bakayoko è stato il rinforzo che il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha concesso a Gennaro Gattuso negli ultimi giorni di mercato. Il mediano, dalle frequenze di Radio Kiss Kiss oggi ha rilasciato la sua prima intervista da neo-calciatore azzurro. «Non è il momento di parlare di scudetto – ha detto – il nostro obiettivo è pensare partita dopo partita e cercare di lottare per i tre punti. Ho tanta voglia di giocare, considerato che non scendo in campo da parecchi mesi. Sabato vorrei essere in campo, ma dipende dal mister. L’Atalanta è una squadra che gioca molto bene e assai veloce».

