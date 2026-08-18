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Napoli, Badiashile è arrivato a Roma. Domani le visite mediche

18/08/2026 | 21:00:41

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Il Napoli accoglie il nuovo difensore. È infatti appena atterrato all’aeroporto di Roma – Ciampino il francese Benoit Badiashile (25 anni), che si appresta a diventare un nuovo giocatore del club campano. Domani le visite mediche. C’è l’accordo a 3 prestito più 27 diritto di riscatto con il Chelsea. Una trattativa che si è sbloccata l’11 agosto, come raccontato.

 

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Foto: screen Sportitalia