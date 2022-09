Napoli, avvio brillante in Serie A e Champions: il segreto risiede nella difesa. Il dato

Avvio brillante del Napoli in stagione. Gli uomini di Spalletti occupano la prima posizione nella classifica di Serie A (hanno 14 punti come Atalanta e Milan), ma svettano anche in quella del proprio girone di Champions League, seppure la competizione sia iniziata solamente da una giornata. Il segreto degli azzurri sembra risiedere nel rendimento della difesa. Fino a questo momento, infatti, sono stati subiti solamente 4 gol in campionato e 1 in Champions. Di questi, solamente quello incassato nella sfida contro il Lecce è stato influente per il risultato.

Foto: Meret Instagram