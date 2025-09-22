Napoli avanti sul Pisa all’intervallo: per ora decide Gilmour. Proteste Pisa per un rigore

Il Napoli conduce sul Pisa all’intervallo al Maradona. Gara più complicata di quanto previsto per gli azzurri. Pisa che reclama un calcio di rigore per un tocco di mano di Beukema. Il VAR dopo un controllo fa continuare. Il Napoli passa in vantaggio al 28′. Azione di Hojlund, para il portiere, sulla respinta irrompe Elmas di testa e insacca. Ma Hojlund era in fuorigioco e la rete vien e annullata.

Al 39′ la sblocca il Napoli. Cross di Spinazzola per Gilmour, controllo a seguire del giocatore scozzese, conclusione di sinistro e rete del Napoli. Ancora proteste Pisa per un rigore a inizio azione, prima del ribaltamento di fronte del Napoli e della rete. Ma anche qui è tutto regolare.

Al 44′ Leris in spaccata va vicino al pareggio, si oppone Meret. Il Napoli va all’intervallo in vantaggio per 1-0.

