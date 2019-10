Napoli-Atalanta, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani andrà in scena un’altra importante sfida tra Napoli e Atalanta, in palio ci sono punti Champions. Ancelotti, reduce dal pareggio con la Spal, dovrebbe affidarsi al 4-4-2 con Meret in porta, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui nella linea difensiva, Allan e Fabian Ruiz in mezzo al campo con Callejon e Zielinski sugli esterni; in attacco la coppia formata da Mertens e Lozano. Gasperini sarebbe propenso a rispondere col 3-4-1-2: Gollini tra i pali, Toloi, Kjaer e Djimsiti nel terzetto terzetto arretrato; Castagne, De Roon, Freuler e Gosens a centrocampo con Malinovskyi a supporto di Gomez e Ilicic.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Lozano. All. Ancelotti.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Ilicic. All. Gasperini.

Foto: fourfourtwo