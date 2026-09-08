Napoli-Arsenal: le ultimissime sulle probabili formazioni
08/09/2026 | 21:28:36
Il Napoli, dopo l’inizio di stagione difficoltoso con due sconfitte nelle prime tre giornate di campionato, ospita l’Arsenal alla prima di Champions League. Gli azzurri, come detto da Allegri in conferenza stampa, dovranno fare a meno di Anguissa, colpito in mattinata da un problema all’adduttore, di McTominay e con David Neres in dubbio.
Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Højlund, Noa Lang.
Arsenal (4-3-3): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Bruno Guimarães, Rice, Ødegaard; Saka, Havertz, Tzolis.
Foto: Instagram De Bruyne