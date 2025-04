In segno di rispetto e cordoglio per i funerali di Papa Francesco, previsti per sabato, Antonio Conte non terrà la consueta conferenza stampa della vigilia in vista della sfida tra Napoli e Torino. La decisione è stata comunicata dal club partenopeo e riflette il clima di raccoglimento che coinvolgerà l’intero Paese durante l’evento funebre.

Foto: sito Napoli