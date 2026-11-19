Napoli: annullata la conferenza stampa di Allegri pre Torino. Il comunicato

19/11/2026 | 18:03:58

Il Napoli, attraverso un comunicato rilasciato pochi istanti fa, ha comunicato che le conferenze stampa prepartita di Massimiliano Allegri saranno organizzate qualora strettamente necessario. Così, il consueto incontro con i giornalisti in vista della sfida di sabato sera alle 20:45 contro il Torino all’Olimpico non si farà: “La SSCN comunica che verranno effettuate le conferenze stampa del post partita e quelle obbligatorie di Champions. Diversamente, il club le organizzerà quando lo riterrà necessario.

Foto: YouTube Napoli