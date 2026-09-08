Napoli, Anguissa e Neres assenti all’allenamento pre-Arsenal

08/09/2026 | 11:02:11

Il Napoli si prepara per il debutto in Champions con l’Arsenal e Allegri fa i conti con un po’ di emergenza. Oltre alle note assenze di Scott McTominay e Alessandro Buongiorno, la seduta di allenamento mattutina svolta a Castel Volturno ha fatto registrare una doppia assenza dal campo. Sia David Neres che André-Frank Zambo Anguissa non hanno preso parte alla seduta sul campo con i compagni, oggi Allegri aggiornerà in conferenza stampa a riguardo alla situazione infortuni.

foto x anguissa