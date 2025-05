Napoli, ancora problemi per Lobotka. Il centrocampista esce al 12′

11/05/2025 | 21:14:06

Ancora problemi in casa Napoli per il centrocampista Stanislav Lobotka. Il giocatore slovacco, che aveva recuperato in un lampo ed era stato lanciato subito da titolare, si è infortunato nuovamente alla caviglia e ha immediatamente chiamato il cambio. Primo cambio forzato per l’allenatore azzurro: al posto dello slovacco entra Billy Gilmour.

Foto: sito Napoli