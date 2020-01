Napoli, ancora personalizzato per Koulibaly. Le ultime su Mertens, Ruiz e Ghoulam

Il Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto il report dell’allenamento odierno e le ultime sugli infortunati: “Seduta mattutina per il Napoli al centro tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter di lunedì 6 gennaio al San Paolo per il posticipo della 18esima giornata di Serie A (ore 20.45). Sessione di allenamento distribuita sui campi 2 e 3. Dopo l’avvio con torelli e circuiti di attivazione, la squadra ha svolto esercitazioni tecniche. Successivamente seduta tattica a tutto campo. Di seguito partitina a campo ridotto. Chiusura con lavoro in palestra. Terapie per Maksimovic. Allenamento personalizzato per Ghoulam, Koulibaly e Mertens. Lavoro in palestra per Fabian che ieri ha avuto la febbre. Domani seduta mattutina”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli