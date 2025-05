Napoli, altro balzo scudetto: Raspadori sbanca Lecce

03/05/2025 | 20:07:00

Il Napoli aggiunge un altro tassello importante verso il quarto scudetto. Fondamentale e sofferto successo al Via del Mare, in casa del Lecce, che fino alla fine ha provato a strappare via punti.

Dopo 2 minuti vantaggio del Napoli con Lukaku, ma il VAR annulla per fuorigioco.

La rabbia di Lecce contro la Lega Serie A esplode al 5′ del match contro il Napoli. I tifosi salentini cominciano a lanciare in campo fumogeni e petardi, nei pressi della porta di Falcone, dove tra l’altro l’azione si sta sviluppando. L’arbitro Massa è costretto a sospendere la partita per qualche minuto, per permettere ai calciatori di allontanarsi dalla zona rossa.

Il Napoli trova comunque la rete del vantaggio al 24′ con Raspadori. Punizione straordinaria per l’attaccante che sblocca la sfida, una gara complicata per gli azzurri contro un buon Lecce che al 38′ colpiscono un palo con Gaspar.

In casa Lecce subito due cambi all’intervallo. Fuori Karlsson e Kaba, dentro Helgason e Tete Morente.

Al 52′, chance Lecce. Lukaku perde palla a centrocampo, il Lecce riparte in contropiede con la palla che arriva al limite dell’area, Helgason non ci pensa due volte e calcia, il tiro viene deviato e Meret si fa trovare prontissimo.

Al 53′ deve uscire Lobotka per un colpo alla caviglia. Entra Gilmour. Il Lecce assedia il Napoli. , Al 63′, Helgason ci prova dai 20 metri, palla di poco fuori. Finale di forcing salentino. Il Napoli stringe i denti. Napoli in sofferenza contiene le folate offensive dei salentini, che sostanzialmente non creano troppi problemi dalle parti di Meret. Conte cambia all’87’, dentro Ngonge e Simeone, fuori Lukaku e Politano. Salentini pericolosi al 90′ con Coulibaly, palla alta. 6 minuti di recupero al Via del Mare. Il Lecce prova con il cuore fino alla fine, ma non riesce a trovare il pareggio.

Vola il Napoli che davvero ora è vicinissimo al quarto scudetto.

In classifica, il Napoli scappa a +6 sull’Inter (impegnato alle 20.45). Azzurri a quota 77 punti, Inter a 71. Il Lecce resta quart’ultimo a 27 punti. E domani l’Empoli potrebbe accorciare.

Foto: sito Napoli