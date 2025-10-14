Napoli, altri due big prolungano: accordi raggiunti qualche mese fa

14/10/2025 | 17:35:11

Il Napoli non prescinde dai pilastri che hanno consentito di vincere due scudetti in tre stagioni. E così, come avevamo svelato già lo scorso agosto, sono pronti i rinnovi di Anguissa e Rrahmani: per entrambi la blindatura tra il 2028 e il 2029, opzioni comprese, con reciproca soddisfazione. Solo per Anguissa, poco prima della conclusione dalla scorsa stagione, c’era stata qualche valutazione soprattutto da parte del calciatore che stava pensando timidamente a un’esperienza diversa. Per il Napoli non ci sono stati problemi di alcun tipo, felice per l’enorme rendimento di un centrocampista essenziale all’interno dei meccanismi azzurri. E la nuova situazione contrattuale, manca soltanto l’annuncio, non è che la conferma di quanto Anguissa e Rrahmani siano dentro il progetto sempre più da protagonisti.

