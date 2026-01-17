Napoli, altri 3 calciatori ko contro il Sassuolo. In vista di Copenaghen e Juve è emergenza totale

17/01/2026 | 20:10:03

Il Napoli torna a sorridere per la vittoria contro il Sassuolo ma l’infermeria e Fuorigrotta non si svuota, anzi, dopo la sfida contro gli emiliani, i problemi per Conte aumentano, e siamo alla vigilia di un tour de force che vede i campani attesi da Copenaghen e Juve nella prossima settimana e poi le sfide con Chelsea e Fiorentina.

Oggi si sono fermati Elmas, Rrahmani e si è fermato Politano nel recupero. In una situazione complicata che vede Conte non avere Meret, Lukaku, Anguissa, Gilmour, De Bruyne e oggi anche Neres. Insomma, se si sorride per i tre punti, la situazione infortunati preoccupa e non poco.

Foto: sito Napoli