Napoli, allenamento senza Conte. Il report: “Come concordato tornerà lunedì 17 novembre”

12/11/2025 | 16:24:28

Il Napoli è tornato ad allenarsi, ma senza Conte. Il comunicato del club campano: “Il Napoli ha ripreso gli allenamenti nella giornata odierna. Gli azzurri sono stati impegnati in una seduta pomeridiana, svolgendo una fase di attivazione e a seguire lavoro tecnico-tattico. Mister Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre”.

foto insta napoli