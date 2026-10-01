Napoli, allenamento personalizzato per McTominay. Alisson e Anguissa in palestra

01/10/2026 | 17:10:04

Il report del Napoli sulla seduta di allenamento odierna: “Gli azzurri proseguono gli allenamenti nel corso della pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo lavoro in palestra e successivamente una serie di cambi di direzione. Giovane ha effettuato parte della seduta in gruppo e personalizzato in campo. Marianucci, Meret e Spinazzola hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Per McTominay personalizzato in campo. Alisson e Anguissa si sono allenati in palestra continuando il loro iter riabilitativo”.

foto x napoli