Napoli alla riconquista della vetta: contro il Como per rispondere all’Inter

Il Napoli, oggi alle ore 12:30, è chiamato a scendere in campo contro il Como. Una gara delicata e allo stesso tempo molto importante per gli uomini di Conte che dovranno rispondere alla vittoria dell’Inter contro il Genoa. I nerazzurri, infatti, almeno per il momento hanno conquistato la vetta della classifica, con il club partenopeo che dovrà portare a tutti i costi i tre punti a casa anche e soprattutto in vista della sfida del 1 marzo. In quella data si giocherà lo scontro diretto tra le due compagini che decreterà, almeno per una fase momentanea, chi merita maggiormente il primo posto. Nonostante ciò, Antonio dovrà pensare partita dopo partita visto e considerato che giocare in trasferta contro gli uomini di Fabregas non è semplice per nessuno.

FOTO: Instagram Napoli