Napoli al lavoro: Koulibaly in campo. Solo palestra per tre azzurri

Il Napoli di Gennaro Gattuso è tornato ad allenarsi questa mattina in vista della Semifinale di ritorno di Coppa Italia di giovedì contro l’Inter. Prima parte di seduta tecnica per Insigne e compagni, poi trasformazione sul campo con finalizzazione al possesso palla. Sul rettangolo verde si è rivisto anche Kalidou Koulibaly che, come Kevin Malcuit, dopo una prima parte in palestra ha lavorato anche sul campo. Lavoro solo con gli attrezzi, invece, per Milik, Llorente e Younes.

Foto: Website SSC Napoli