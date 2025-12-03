Napoli ai quarti di finale di Coppa Italia. Battuto il Cagliari ai rigori
03/12/2025 | 20:15:52
Conclusa la gara di Coppa Italia. Il Napoli accede ai quarti di finale dopo aver battuto il Cagliari ai calci di rigore. Lucca porta in vantaggio il Napoli al 28’, nella ripresa il pareggio del Cagliari con Sebastiano Esposito al 22’. Il Napoli le prova tutte per vincere ma non riesce e si va ai calci di rigore.
Un errore per parte, Felici colpisce la traversa, poi il match point lo fallisce Neres, l’uomo del momento in casa Napoli. Si va ad oltranza. Serie lunghissima di calci di rigore. Sbaglia il decimo tiro Luvumbo, per il Napoli segna Buongiorno il rigore decisivo. Il Napoli va ai quarti di finale. Sfiderà la vincente di Fiorentina-Como.
Foto: sito Napoli