Napoli ai minimi termini: le assenze sulla fascia sinistra pesano

Il pareggio per 2-2 contro la Lazio è il risultato di un momento delicato in casa Napoli. Il club partenopeo, infatti, non vince da ben tre partite consecutive e sta trovando grandi difficoltà in termini numerici e, dunque, di soluzioni in campo. La prova arriva proprio dalla partita contro i biancocelesti nella quale Conte si è schierato con il 3-5-2. A causa degli infortuni di Olivera e Spinazzola, senza contare quello di David Neres, il tecnico è stato costretto a far scendere in campo Mazzocchi dal 1′ di gioco, ma anche quest’ultimo ha chiesto il cambio nel finale di partita, evidenziando così le poche soluzioni a disposizione del mister. Al suo posto dentro Marin in uno esordio in campionato alquanto complesso e che sottolinea l’emergenza sulla fascia sinistra del Napoli.

FOTO: Instagram Napoli