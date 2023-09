Napoli, affaticamento muscolare per Cajuste che finisce in tribuna

Brutta notizia in casa Napoli nel ricaldamento. Leggero affaticamento muscolare per Jens Cajuste. Il centrocampista del Napoli, arrivato questa estate dal Reims, non è nemmeno in panchina per la sfida di Champions di questa sera sul campo dello Sporting Braga.

Foto: twitter Napoli