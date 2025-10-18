Napoli, a Torino la sfida a Simeone. Occhio al classico gol dell’ex

18/10/2025 | 11:45:55

Il Napoli alle 18 vuole provare a mettere pressione alle avversarie per la corsa scudetto. In campo in casa del Torino per una prova di forza del campionato. Un Torino che arranca in classifica, Baroni si è salvato dopo la gara contro la Lazio, che per poco non regalava i 3 punti ai granata. Ora ennesima prova di fuoco, davanti al pubblico amico, contro i campioni d’Italia.

Baroni punterà tutto sul grande ex, El Cholito Giovanni Simeone. Per l’argentino 103 presenze e 14 gol a Napoli. Soprattutto nell’anno di Spalletti, gol pesantissimi da 12° uomo. Due scudetti vinti all’ombra del Vesuvio, ora il desiderio di essere protagonista. E oggi è il giorno di incontrare di nuovo il suo recente passato. La corsa al quinto scudetto del Napoli passa anche per Torino e per il Cholito. Per Simeone due gol in 8 gare con i granata in stagione, il desiderio di continuare a far bene, anche contro il suo passato più dolce. Ma il calcio è così, il Torino ha bisogno dei suoi gol e dei punti per risollevarsi. E il Napoli deve stare attento al più classico dei gol dell’ex.

Foto: X Torino