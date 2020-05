Napoli, 13enne aggredito da un gruppo di bulli: Mertens lo invita a casa sua e gli regala la maglia

Negli ultimissimi giorni ha fatto il giro del web il video di un ragazzino di 13 anni aggredito da un gruppo di bulli a Napoli. Tra i tanti gesti di solidarietà, è arrivato anche quello di Dries Mertens: il calciatore belga ha invitato a casa sua il ragazzo, al quale è stata regalata una maglia autografata. Questo, invece, il video-messaggio di Lorenzo Insigne: “Ciao, Umberto, ti ho mandato una mia maglia autografata per farti sapere che ti sono vicino in questo momento. Mi raccomando, non avere paura. E appena passa il coronavirus ti aspetto al campo per salutarci da vicino”.

Foto: Instagram personale Umberto V.