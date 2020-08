Napoli, 11-0 contro L’Aquila a Castel Di Sangro: tripletta di Osimhen

Dopo la vittoria per 10-0 contro il Castel Di Sangro, il Napoli chiude il triangolare in Abruzzo vincendo 11-0 contro L’Aquila, squadra di eccellenza. Osimhen va subito in gol dopo appena due minuti, poi raddoppia dopo un solo giro d’orologio. Il tris dell’attaccante nigeriano arriva dopo 8′ minuti e un inizio scoppiettante. Tripletta anche per Insegni, doppietta per Mertens e Lozano con il gol di Ghoulam. Inizia così la stagione del Napoli nel ritiro abruzzese, con 21 gol fatti e zero subiti.

⏱ 2’ | GOL!

Primo gol in azzurro di @victorosimhen9 al primo pallone utile💥😍

⚽ Napoli – L’Aquila 1-0 💙 #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 28, 2020

Foto: twitter Napoli