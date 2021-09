Nantes, malore per un calciatore 19enne: è in coma farmacologico

C’è preoccupazione in casa Nantes per le condizioni di salute di un giocatore della squadra riserve. Come riportato dal profilo Twitter della società francese, ieri pomeriggio durante l’allenamento un calciatore 19enne dell’organico ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Soccorso rapidamente, il giocatore è stato trasportato in ospedale dove è attualmente ricoverato in coma farmacologico. L’FC Nantes – conclude il comunicato – dà tutto il suo sostegno al giocatore, alla sua famiglia e ai suoi cari.

Hier après-midi lors de l’entraînement du groupe N2, un joueur de l’effectif a été victime d’un malaise pendant la séance. Pris en charge très rapidement, il est actuellement hospitalisé. Le FC Nantes apporte tout son soutien au joueur ainsi qu’à sa famille et ses proches. — FC Nantes (@FCNantes) September 17, 2021

Foto: Twitter Nantes