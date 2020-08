Nantes: il capitano Abdoulaye Touré positivo al coronavirus

Il capitano del Nantes, Abdoulaye Touré è risultato positivo al coronavirus. È il settimo giocatore del Nantes ad essere colpito dalla fine di luglio. Secondo il nuovo protocollo del calcio francese (oltre ad essere in isolamento fin quando il giocatore è positivo) sono richiesti approfonditi esami cardiaci almeno un mese dopo il primo test positivo, anche in assenza di sintomi, prima di ogni ripresa dell’allenamento. Considerando il lasso di tempo “ri-atletico”, un giocatore positivo potrebbe non essere disponibile per almeno sei settimane.

Foto: Facebook Nantes