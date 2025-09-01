Nani: “Zaniolo arrivato a sei minuti dalla fine del mercato. Occhio a Gueye”

01/09/2025 | 22:31:23

Gianluca Nani ha commentato le mosse di mercato dell’Udinese: “Si è presentata l’opportunità e abbiamo portato avanti la trattativa, c’è da ringraziare tutti i protagonisti della trattativa, anche la famiglia Pozzo. Zaniolo non è un profilo da Udinese, ma mancava quel tipo di qualità in attacco per collegare i reparti. Siamo molto contenti degli ultimi acquisti, anche di Gueye, che ancora non conoscono in tanti. Arriva dalla stessa squadra di Atta, ha l’x factor. Fa parte della filosofia dell’Udinese, facciamo crescere giovani e abbiamo preso giocatori dal rendimento immediato come Goglichidze, Buksa, Piotrowski. Noi siamo soddisfatti, ma poi il giudizio lo emetterà il campo. Si potrebbe scrivere un libro sulle ultime tre ore, sono successe cose particolari. Zaniolo? Lo abbiamo chiuso a 6 minuti dalla fine del mercato. È stato difficile e anche divertente, teniamoci il fatto che sono arrivati sia Zanoli che Zaniolo. È un prestito con diritto di riscatto, che a seconda di alcuni eventi può cambiare alcuni fattori. Gueye è un obbligo di riscatto” ha detto a TV12